Jobpatrulje sætter to butikker under lup

MORS: De unges arbejdsforhold på Mors er generelt gode. Men der er plads til forbedringer. Det konstaterer Henrik Kristensen, koordinator for Jobpatruljen i det midt- og vestjyske, efter gårsdagens besøg hos 91 virksomheder på Mors.

- Generelt ser det fint ud, men de unge mellem 15 til 18 år ved alt for lidt om deres rettigheder. Det prøver vi at rette op på. Det undrer mig, at de ikke taler mere med deres forældre om det, siger Henrik Kristensen.

Det er overvejende hoteller, butikker, restauranter og iskiosker, som Jobpatruljen har besøgt på hele Mors.

- Vi har samlet set snakket med 30 unge. Udover rettigheder har vi også fokus på de unges sikkerhed. Der er nogle, som har givet udtryk for, at de er utrygge ved at stå i en butik alene og selv skal lukke den ned, uddyber han.