Jørgensen: God fornemmelse for startplads mod Peru

FODBOLD: Nicolai Jørgensen har længe været landstræner Åge Hareides foretrukne valg som spydspids på det danske fodboldlandshold, og Feyenoord-angriberen regner også med at skulle starte inde, når det lørdag gælder Peru ved den første kamp ved VM i Rusland.

- Man er selvfølgelig aldrig hundrede procent sikker på, at man starter inde, men min fornemmelse er god. Åge har haft stor tiltro til mig hele vejen, og man skal også huske, at det er med det her hold, at vi har lavet en lang stime af kampe, hvor vi ikke har tabt, siger Nicolai Jørgensen.

Den tidligere FC København-angriber er blevet udskiftet i de to testkampe mod Sverige og Mexico op til VM, men det ser han ikke som et udtryk for, at positionen i startopstillingen er truet.

- Det var planlagt på forhånd, at jeg skulle skiftes ud mod Sverige, fordi det var tre uger siden, at jeg sidst have spillet kamp. Mod Mexico ville jeg gerne have spillet videre, men jeg havde lidt problemer med et stramt forlår, og så ville Åge ikke have, at jeg spillede videre, siger Nicolai Jørgensen.