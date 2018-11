UNDERHOLDNING: Den danske pop-duo Eugenia - Johan Ask Pape fra Nibe og hans hustru Camilla Lily Pape - har fået en chance, mange danske musikere kun kan drømme om.

De havde nemlig besøg af holdet bag den populære amerikanske realityserie ’Real Housewives of Dallas’ i foråret. I denne uge får over 300 millioner seere over hele verden så mulighed for at stifte bekendtskab med musikken fra deres debut-EP.

