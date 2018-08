Johanne tog Ræhrs festtelt

RÆHR: I Ræhr var alt gjort klart til sommerfesten i denne weekend. Det store høje festtelt, der mere end 40 gange har huset sommerfestens dans og ikke mindst revy, måtte overgive sig til den korte, men besværlige storm "Johanne", der ramte Thy fredag morgen ved 9 tiden.

- Vi havde folk på pladsen fredag morgen, der observerede at blæsten tog til. Det ruskede godt i teltet og flere folk blev tilkaldt. Trods de kom på få minutter, mig selv inklusive, så var der ikke noget at gøre. Teltet revnede fra bund til top, to steder. Og pludselig fik vinden fat i teltet.

Et par af de høje stolper, der bærer teltet knækkede, og i løbet af få sekunder lå det hen ad jorden.

- Og dermed måske slut for det gamle telt, som vi har haft så meget gavn af, og som vi købte for mange år siden, fortæller Kasper Holm, formand for beboerforeningen, der står for sommerfesten.

- Vi måtte hurtigt have fat i Fredsø teltudlejning - og de var meget hjælpsomme og sommerfesten er reddet. Lørdag morgen stilles et nyt telt op og så må vi se om det gamle kan reddes. Måske den har overlevet sig selv, så vi fremover skal leje teltet. Det vil en vurdering af skaderne afgøre, siger Kasper Holm, der håber at folk vil strømme til og fylde det nye telt, lørdag fra spisetid og ikke mindst til revyen lørdag aften.

Ræhrs sommerfest kører indtil søndag, hvor der afsluttes med den traditionelle auktion om eftermiddagen.