Degenkolb vandt dramatisk tour-etape

CYKLING: John Degenkolb (Trek) vandt 9. etape af Tour de France.

Det er første gang i karrieren, at tyskeren vinder en etape i Touren.

Degenkolb vandt foran Greg Van Avermaet (BMC) og Yves Lampaert (Quick-Step) efter en dramatisk brostensetape, hvor blandt andre Richie Porte fra BMC udgik efter styrt.

Jakob Fuglsang (Astana) kom i mål med en større gruppe 27 sekunder efter vinderen.

Danskeren avancerer i den samlede stilling til en syvendeplads, og han har 1 minut og 33 sekunder op til Greg Van Avermaet i den gule førertrøje.

På forhånd var det ventet, at 9. etape ville blive meget dramatisk, men at dramaet kom så tidligt, som det gjorde, var alligevel et chok.

Allerede efter godt otte kilometer - da en flok hjælperyttere var kørt afsted i udbrud som eventyrere eller forposter - og langt fra de første brosten, gik det helt galt i hovedfeltet.

Flere ryttere styrtede, og blandt dem sad Richie Porte tilbage på asfalten og tog sig til kravebenet, før han udgik, lige som han gjorde på 9. etape i Tour de France i fjor.

Porte var på forhånd regnet som en af de største favoritter til den samlede sejr.

Også danske Michael Valgren var blandt de ramte, men med iturevet trøje og hullede bukser kom han på cyklen igen og blev senere meldt ok af sit Astana-hold.

Da brostenene ramte, var flere ryttere involveret i styrt, og antallet af punkteringer og defekter steg og steg.

Med cirka 67 kilometer til mål fik Jakob Fuglsang defekt efter et styrt forrest i feltet.

Styrtet rev feltet over i flere stykker, og danskeren havnede i en gruppe uden hjælp.

Igen svigtede kommunikationen altså på Astana-mandskabet, og Fuglsang måtte råbe til sin sportsdirektør, at han skulle sende hjælpere ned til ham.

Da feltet igen blev samlet oppe foran, lå Fuglsang et minut efter den forreste del. Men da hjælpen kom ned, kom danskeren med 55 kilometer til mål op til de øvrige favoritter i det reducerede hovedfelt.

Med 45 kilometer til mål var det så blandt andre Chris Froome, der måtte en tur i grøften. Han måtte efterfølgende finde plads i en gruppe 20 sekunder efter resten af favoritfeltet.

Men Froome klarede sig i mål med de forreste.

Så let slap Romain Bardet, Mikel Landa og Rigoberto Urán ikke.

Bardet punkterede tre gange på etapen og måtte skifte cykel og dæk flere gange undervejs, mens Landa og Uran begge styrtede.

Landa og Bardet leverede dog begge en flot slutspurt og kom i mål 34 sekunder efter vinderen - altså blot 7 sekunder efter hovedfeltet med Fuglsang og alle de andre podiebejlere.

Urán kom i mål 1 minut og 55 sekunder efter etapevinderen og dermed 1 minut og 28 sekunder efter Fuglsang-feltet.

Søren Kragh Andersen kørte en flot etape og kom i mål som nummer 33 - 27 sekunder efter vinderen. Danskeren beholder den hvide ungdomstrøje.

