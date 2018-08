Johnny Reimar med hat og smølf

NYKØBING: 60 års sceneerfaring fornægter sig ikke.

Johnny Reimar vidste, hvor han var, og hvad han havde til folk på Kirketorvet i Nykøbing i går eftermiddag. Et playbackanlæg, en mand til at styre det og et par smølfemasker. Andet behøvede den solidt byggede, velholdte 75-årige sanger i ulastelig gul blazer ikke for at underholde og aktivere et siddende og stående publikum, der virkede en smule sensommermat i optrækket.

Og så selvfølgelig tyrolerhatten. Reimar tog den straks på hovedet og istemte "Du burde købe dig en tyrolerhat", som oprindeligt var et kæmpehit for den tysk bosatte Trinidadfødte jazztrompetist Billy Mo.

- Jeg var her for 30-35 år siden i hallen med mit partyorkester. Jeg siger tak til byen for at invitere mig tilbage så hurtigt, sagde en lettere ironisk, men stadig elsksværdig Johnny Reimar i går til By Night-publikummet.