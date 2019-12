Johnsons parti sikrer sig absolut flertal ved britisk valg

LONDON:Det Konservative Parti har med foreløbig 326 vundne sæder ved torsdagens britiske parlamentsvalg sikret sig et absolut flertal i Underhuset.

Det skriver Reuters.

Parlamentet i London har i alt 650 pladser.

Optællingen er endnu ikke færdiggjort i samtlige 650 valgkredse fordelt over England, Skotland, Wales og Nordirland, men kort før klokken seks fredag morgen har Johnsons parti altså passeret det afgørende antal mandater.

Allerede torsdag aften tydede en valgstedsmåling fra BBC på en stor sejr til de konservative. Partiet står ifølge målingen til at få 362 kandidater valgt ind ifølge en prognose fra BBC fredag morgen.

Dermed kan Johnson få gennemført brexit med opbakning fra sine partifæller i Underhuset.

- Jeg tror, at det vil vise sig at være et historisk valg, som nu giver os i den nye regering chancen for at respektere det britiske folks demokratiske ønsker, sagde Johnson efter at have genvundet sin valgkreds.

Det største oppositionsparti, arbejderpartiet Labour, får ifølge prognosen 199 sæder i Underhuset. Står det til troende, vil det være Labours dårligste valgresultat siden 1935.

Partiets leder, Jeremy Corbyn, meddelte i nat, da nederlaget var uafvendeligt, at han vil trække sig fra posten. Hvornår det sker, er uvist, men Corbyn gjorde det klart, at han ikke står i spidsen for partiet ved endnu et valg.

/ritzau/