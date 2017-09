Jokeren er ude af Vild med dans: En svær uge

KØBENHAVN: Der stod salsa, vals, quickstep og jive på programmet, da fjerde program af denne sæsons "Vild med dans" løb af stablen fredag.

Den fjerde svingom blev dog den sidste for musikeren Joker og danseren Mie Martha Moltke, der efter omdans mod komiker Simon Jul og danser Claudia Rex måtte sige endegyldigt farvel til det populære danseshow.

Jokeren erkendte efter dansen, at han havde haft problemer med aftenens jive.

Forud for aftenens jive havde Jokeren, der har det borgerlige navn Jesper Dahl, faktisk overvejet at melde afbud, fordi han er ramt af en depression.

- Jeg har en depression. I foråret fik jeg en adhd-diagnose, og jeg har haft et misbrug i mange år sammen med en ubehandlet diagnose.

- Så blev jeg korrekt medicineret og lagde alt kokain og vodka bag mig, men i løbet af nogle måneder forsvandt alt glæde.

Ikke fedt

- Jeg har haft en falsk glæde inde i hovedet tidligere, så at jeg får en depression lige i den her uge, er helt naturligt, der er bare ikke noget fedt, man kan gøre ved det, andet end at lægge sig ned, siger Jokeren.

Derfor blev det også kun til en enkelt dags rigtig træning op til aftenens show. Og selv om musikeren selv synes, at det var fair, at han skulle ryge ud af programmet, er han også en smule skuffet.

- Det ærgrer mig, at jeg ikke nåede at lære den her dans, fordi der var nogle ting i skæbnen, som ville det anderledes. Men vi gjorde vores allerbedste. Og jeg vil give Mie en kæmpe tak.

- Hun er professionel danser, men hun er ikke professionel misbrugskonsulent eller psykiater, så på den måde har det også været en stor mundfuld for os alle sammen, som hun har klaret med bravur.

Dansen er i den grad også vokset på Jokeren, der oprindeligt takkede ja til at deltage af helt andre grunde end salsatrin og hurtige takter.

- Jeg tænkte bare vild med skejs, da jeg meldte mig til. Men så har jeg i mødet med Mie og i mødet med dans fundet ud af, at det betyder noget for mig at danse godt, siger Jokeren.

Der er charme

Denne aften gik det dog ikke så godt. Og det havde dommerne også lagt mærke til.

- Du var god. Der var noget, der ikke var så godt. Du kunne godt have været mere udstrakt. Men jeg synes stadig, at der er en charme. Og i aften var der også lidt elegance. Det kunne jeg godt lide, sagde dommer Nikolaj Hübbe til Jokeren.

Temaet for aftenen var Hollywood, og det betød, at der blev danset til nogle af de mest ikoniske filmnumre gennem tiden.

Stor ros var der især til skuespillerinde Sofie Lassen-Kahlke og danser Michael Olesen.

- Jeg sidder naglet til sædet i betagelse. Det var fantastisk. Nummeret kommer fra sitcommen "I love Lucy", men jeg må sige I love Sofie, sagde dommer Nikolaj Hübbe til parret.

Næste fredag bliver feltet skåret yderligere ned, når otte par bliver til syv. Showet sendes direkte på TV2 klokken 20.00.

/ritzau/FOKUS