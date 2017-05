Jolle sank på få minutter

HIRTSHALS: En 10 meter lang glasfiberjolle med navnet A187 sank hurtigt torsdag middag i Hirtshals Havn.

Omkring klokken 13 blev havnevagten kontaktet om, at jollen var ved at synke, og på de fem minutter det tog at køre fra havnekontoret til stedet, lå hele jollen under vand, fortæller havnevagten.

Ingen personer kom til skade, da jollen sank, og det er endnu uvist, hvad der fik den til at gå til bunds.

Der blev med det samme lagt en flydespærring ud for at hindre eventuel forurening med olie fra den sunkne jolle.

Ejeren er ifølge nordjyske.dks oplysninger kontaktet, og han skal nu i kontakt med sit forsikringsselskab med henblik på en mulig hævning af den sunkne båd.