Jonas Vingegaard forlænger med Jumbo-Visma

KØBENHAVN:Cykelholdet Jumbo-Visma har fremtidssikret sin danske profil Jonas Vingegaard.

Parterne er således blevet enige om en forlængelse af samarbejdet, så den 24-årige dansker nu er bundet frem til udgangen af 2024.

Det meddeler holdet i en pressemeddelelse.

- Jonas har kørt for os i tre år nu. Vi arbejder sammen hver dag for at blive bedre. Det er fantastisk at se et talent udvikle sig og vokse på holdet.

- Vi er overbeviste om, at vi sammen vil fortsætte med at opnå store resultater, siger Jumbo-Vismas sportsdirektør, Merjin Zeeman.

Vingegaard håber også på flere topresultater i fremtiden.

- Jeg er meget glad for at have forlænget min kontrakt med holdet.

- Jeg har det godt her. Det gjorde til et nemt og naturligt valg at blive længere på holdet, siger Vingegaard.

For godt halvanden uge siden sluttede Vingegaard som nummer to i det samlede klassement i sin Tour de France-debut.

Danskeren var fra starten af løbet udset som hjælper for holdets kaptajn, Primoz Roglic, men sloveneren udgik en uge inde i Touren - hæmmet efter styrt, og Vingegaard overtog kaptajnsrollen i løbets anden uge.

Efter et flot og stabilt løb sluttede Vingegaard på podiets næsthøjeste trin efter vinderen, Tadej Pogacar.

Ud over sin andenplads i Tour de France har Vingegaard i 2021 vundet en etape i UAE Tour og to etaper samt den samlede sejr i italienske etapeløb Coppi e Bartali, lige som han blev toer i Baskerlandet Rundt.

Vingegaard er nummer 12 på verdensranglisten hos Den Internationale Cykelunion (UCI).

/ritzau/