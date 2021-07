Jonas Vingegaard jubler over holdkammerats etapesejr

ANDORRA LA VELLA: Jonas Vingegaard kørte med de fleste af de andre favoritter i mål, da feltet søndag ramte løbets første etape i Pyrenæerne.

Den 24-årige dansker kørte sig også tilbage på tredjepladsen i det samlede klassement, da Guillaume Martin (Cofidis) tabte tid og røg tilbage.

Jumbo-Visma-danskeren forsøgte med flere angreb på dagens sidste stigning, men fik ikke sat den førende Tadej Pogacar (UAE) eller Rigoberto Urán (EF), der indtager andenpladsen.

Til gengæld glæder Vingegaard sig over, at holdkammeraten Sepp Kuss slap af sted fra udbruddet og sikrede holdet en etapesejr ved at køre først over stregen i Andorra.

- Jeg er superglad på hans vegne. Han bor her i Andorra, og han er en virkelig fin fyr, siger Jonas Vingegaard.

Det vakte en smule opsigt, at Jumbo-Visma sendte hele tre stærke ryttere i udbrud, mens Vingegaard som holdets klassementhåb lå alene bagved i favoritgruppen.

En af udbryderne, Wout van Aert, erkender, at det var en fejl, men Jonas Vingegaard havde ingen problemer med udviklingen.

- Jeg var ikke så isoleret. Hvis jeg havde problemer, havde jeg folk ude foran, som kunne vente på mig. Jeg følte aldrig, at jeg befandt mig i en dårlig situation, siger Jonas Vingegaard.

Han lå hele etapen i en gruppe med Tadej Pogacar, Richard Carapaz og Rigoberto Urán, som også indtager de første fire pladser i klassementet.

På den sidste stigning forsøgte rytterne på skift at lave ravage med accelerationer, men alle sad klistret til hinandens hjul.

- Det var angreb på angreb, så det var hårdt, men også fedt at være med til.

- Jeg prøvede nogle gange, men det virkede som om, ingen var stærkere end andre i favoritgruppen. Jeg forsøgte i det mindste og kom ind med de bedste, og der er stadig to hårde bjergetaper tilbage, siger Jonas Vingegaard.

Mandag holder Tour de France hviledag, inden løbet tirsdag fortsætter med endnu en bjergkamp i Pyrenæerne.

