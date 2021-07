Jonas Vingegaard kører til Paris som toer i Touren

CYKELSPORT:Jonas Vingegaard er snublende tæt på at lave et historisk dansk sportsresultat.

Søndag kører han ind til Paris på den sidste etape i Tour de France, og medmindre alt går galt, vil han efterfølgende kunne træde op på podiet på Champs-Élysées.

Vingegaard forsvarede nemlig sin andenplads i klassementet med en flot præstation på lørdagens 20. etape, der bød på en 30 kilometer lang enkeltstart.

Jumbo-Visma-danskeren blev nummer tre. Kun Vingegaards holdkammerat Wout van Aert og landsmanden Kasper Asgreen var hurtigere. Van Aert endte som etapevinderen med en tid, der var 21 sekunder hurtigere end Asgreens.

Vingegaard øgede dermed sit forspring til løbets nummer tre, Richard Carapaz (Ineos), og så godt som sikrede den første danske podieplacering i Tour de France, siden Bjarne Riis vandt i 1996.

Tadej Pogacar (UAE) nærmer sig den samlede sejr for andet år i træk. Sloveneren, der har været noget nær urørlig over de seneste tre uger, var på enkeltstarten aldrig i nærheden af at smide sin store føring over styr.

Pogacar kører til Paris med 5 minutter og 20 sekunder ned til Jonas Vingegaard.

Mens det ikke blev til en dansk etapesejr lørdag, så var top-10 spækket med de rød-hvide farver. Ud over Asgreen og Vingegaard blev Mikkel Bjerg og Magnus Cort henholdsvis syv og ni.

Mikkel Bjerg var tidligt ude på asfalten i vinområdet Saint-Émilion øst for Bordeaux. Den tidligere tredobbelte U23-verdensmester i enkeltstart havde fået fri fra arbejdet som Tadej Pogacars hjælper og viste sig også flot frem.

Bjerg var klart hurtigst på både første og anden mellemtid samt i mål. Det blev dog kun til en kort tur i den varme stol. Schweiziske Stefan Bissegger overgik ham nemlig lidt efter.

Kasper Asgreen lignede inden etapen et godt bud på en dansk vinder og levede op til det. I dannebrogstrikoten bankede han over målstregen i ny klart bedste tid.

Europamesteren Stefan Küng slog efterfølgende Asgreens første mellemtid, men schweizeren mistede pusten på resten af ruten, og så var en af danskerens største konkurrenter elimineret.

Listen med reelle udfordrere blev mindre og mindre, i takt med at flere kom i mål. Wout van Aert var dog stadig på den, og det belgiske kraftværk slukkede altså Asgreens sejrsdrøm på brutal vis.

Imens var Jonas Vingegaard blevet sendt ud på ruten. Danskerens primære fokus var at sørge for, at Richard Carapaz ikke indhentede de seks sekunder, der skilte de to inden etapen.

Det stod hurtigt klart, at det ikke ville blive svært for danskeren. Ved første mellemtid var Vingegaard 16 sekunder hurtigere end Carapaz.

Vingegaard bragede afsted og satte næstbedste tid af alle ved anden mellemtid, 1 minut og 3 sekunder hurtigere end Carapaz' tid samme sted.

Efterhånden var det kun et teknisk uheld eller styrt, der kunne fravriste danskeren den samlede andenplads, og det skete ikke. Med en overbevisende præstation konsoliderede Vingegaard sin plads i det samlede regnskab.

/ritzau/