Jonas Wind afværger dansk skuffelse i Thorshavn

THORSHAVN:Det danske fodboldlandshold holder den sikre kurs mod næste års VM-slutrunde i Qatar.

Lørdag aften vandt Danmark med 1-0 ude over Færøerne og står dermed stadig noteret for lutter sejre og nul indkasserede mål midtvejs i VM-kvalifikationen.

Det holdt dog markant hårdere end ventet på forhånd, og først med seks minutter tilbage af kampen kom den danske forløsning, da Jonas Wind pandede bolden i mål.

Dermed afværgede han både en dansk fiasko i Thorshavn, og samtidig tog han toppen af den færøske folkefest.

Opgøret mod Danmark har været imødeset på Færøerne i månedsvis, og de 5000 billetter, der er kapaciteten til internationale kampe på Tórsvøllur var afsat længe før kampen.

Ifølge landets fodboldforbund kunne der være solgt mindst det dobbelte til det danske landsholds første kamp på øerne siden år 2000.

Regler hos Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) forbyder afsnit med udebanefans til kvalifikationskampene i september, men der var tilskuere med danske landsholdstrøjer spredt ud over det meste af stadion, og de to vidt berejste dannebrogsflag med bynavnene Hundested og Videbæk var i vanlig stil på plads.

Under de to nationalsange sang flere af tilskuerne med på begge sange, men da først kampen gik i gang, var det tydeligt, at opbakningen til hjemmeholdet var størst.

Gennem hele opgøret blev de bakket op af trommer, trompeter og sang - særligt fra den inkarnerede fangruppe "Skansin" bag det ene mål. Her fik hits fra blandt andre Boney M og Backstreet Boys en renæssance som fodboldslagsange.

Med ni nye spillere i startopstillingen sammenlignet med kampen mod Skotland i onsdags greb Danmark hurtigt initiativet på kunstgræsset i Thorshavn, men måtte vente længe på forløsningen.

I løbet af de første 18 minutter var det to gange tæt på et dansk føringsmål. Først var stolpen i vejen, og dernæst diskede målmand Teitur Gestsson op med en stærk refleksredning på Jacob Bruun Larsens frie afslutning i feltet.

Derfra var der længere mellem de danske chancer, og i resten af første halvleg var det en kompliceret opgave at åbne det kompakte og arbejdsomme færøske forsvar.

Minuttet før pausen troede Jonas Wind, at han havde bragt Danmark foran 1-0 efter et forrygende spark fra feltkanten, men scoringen blev annulleret af VAR på grund af en dansk offside i opspillet.

På det tidspunkt havde færingerne haft en god periode og gentagne gange skabt uro foran Kasper Schmeichels mål uden dog at blive helt farlige.

Andreas Skov Olsen og Joakim Mæhle blev kastet i aktion fra anden halvlegs start på bekostning af Mohamed Daramy og debuterende Rasmus Nissen Kristensen. Allerede i anden halvlegs første minut var Skov Olsen tæt på at score.

Efter knap en times spil var marginalerne i den grad på Danmarks side, da Færøerne var tæt på en chokscoring.

Joan Simun Edmundsson headede på overliggeren, og Hallur Hansson høvlede returbolden langt over mål fra nært hold - de to tidligere superligaspillere burde have været skarpere i den sekvens.

Danmark døjede med de samme problemer som i store dele af første halvleg. Spillet var for langsomt og for gennemskueligt, og færingerne parerede angreb på angreb. Imens steg troen på et point til hjemmeholdet på tribunerne.

Med cirka seks minutter tilbage af den ordinære spilletid kom Danmark i overtal, da det tidligere Brøndby-talent René Shaki Joensen fik sit andet gule kort.

Det frispark, som førte til udvisningen, blev slået ind i panden på Jonas Wind, der for anden gang fik bolden i nettet, og denne gang fik målet lov til at stå til stor dansk jubel.

/ritzau/