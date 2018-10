Jores Okore: Det er helt fair

FODBOLD: Det var en lettet Jores Okore, der torsdag modtog beskeden om, at han alligevel ikke har karantæne i AaB’s to kommende superligakampe.

Fodboldens Disciplinærinstans har trukket det røde kort fra den seneste kamp mod AGF tilbage - efter at dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen har erkendt at have fejlbedømt situationen.

- Det var dejligt at få den besked. Jeg havde håbet på det hele ugen, fordi jeg følte, det ville være berettiget, hvis det røde kort blev omstødt. Især efter at jeg selv har genset situationen på tv. Men jeg ville ikke sælge skindet, før bjørnen var skudt, siger Okore.

Han har stor respekt for, at Mads-Kristoffer Kristoffersen i sin indberetning har erkendt, at det var en fejl at hive det røde kort op ad lommen.

- Jeg er glad for, at han anerkender, at han lavede en fejl. Det er helt fair, tilføjer AaB-forsvareren, der dog stadig ikke mener, at han begik straffespark i situationen.

- Men det skøn må jeg leve med. Jeg føler bare ikke, at jeg havde mere kontakt med ham - end han havde med mig.

Jores Okore fortæller, at AaB-træningen i løbet af ugen har været anlagt på to scenarier. Ét uden og ét med Jores Okore i startopstillingen mod Vendsyssel FF.

- Men nu kommer afgørelsen trods alt så tidligt, at vi får to hele træningsdage til at forberede os på søndagens kamp. Det er perfekt.