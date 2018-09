Jubel: Skæve IF kører videre

SKÆVE: Skæve IF har fået ny bestyrelse, og dermed har byen stadig en idrætsforening. Det blev en realitet efter et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Skæve IF, som nu er klar til en helt ny start.

Beslutningen om at lukke Skæve IF kom efter længere tid med dårlig økonomi og alt for få medlemmer.

Men borgerne i byen vil tilsyneladende ikke af med deres idrætsforening.

Torsdag aften holdt den nye bestyrelse det første ordinære møde, hvor blandt andet de kommende arbejdsopgaver blev fordelt.

Og opgaver er der nok af.

I øjeblikket er der ikke medlemmer nok til hverken herre- eller kvindefodbold, så i den kommende tid er der kun petanque på programmet. Men det skal gerne ændres i løbet af kort tid.

- Vi skal ud og skaffe nye medlemmer, og det gør vi den gammeldags måde med at gå fra hus til hus. Vi håber på at få hundrede medlemmer til klubben inden for forholdsvis kort tid, siger Orla Hansen, som blev valgt ind i den nye bestyrelse.

Orla Hansen er i forvejen formand for Skæve Borgerforening, og han forventer ingen problemer med at drive den "nye" Skæve IF videre.

- Nu kommer en ny bestyrelse med nye øjne. For eksempel burde borgerforeningen og idrætsforeningen arbejde sammen, hvilket man ikke har gjort i årevis på grund af nogen gamle stridigheder, siger Orla Hansen.

Klubbens første store arrangement er 30. september, hvor Skæve IF inviterer til petanquestævne.