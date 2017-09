Jubilar-Jelved: Politisk kultur i Danmark er noget særligt

Champagneglassene var fyldt med sprudlende bobler, da De Radikales tidligere leder og mangeårige minister Marianne Jelved blev hyldet for sine 30 år på Christiansborg fredag eftermiddag.

Omgivet af sine partifæller og politiske kolleger huskede hun tilbage på tre årtiers karriere inden for murerne af det danske demokratis højborg.

- Jeg har haft mange fantastiske år her i Folketinget. Her er et arbejdsmiljø, som er helt unikt.

- Vi har en politik-kultur i Danmark, som er meget særegen, og som ikke er til at finde andre steder, fortalte hun.

Marianne Jelved indtog positionen som landets første kvindelige økonomiminister i 1993 under Nyrup-regeringen. Tiden i den magtfulde position huskede hun tilbage på ved jubilæet.

- Jeg kom som folkeskolelærer og skulle være økonomiminister. Og jeg sagde til mig selv, at den sunde fornuft er jo ikke afskaffet med grundloven. Med sund fornuft og flid kommer man ret langt.

- Man kan nå ekstremt meget ved at følge det, man selv synes er vigtigt. Og blive ved og lægge nye planer hele tiden og justerer dem undervejr, sagde hun.

Den nu 74-årige politiker hævede glasset, og sluttede talen af med ordene:

- Og skål for folkestyret i Danmark!

/ritzau/