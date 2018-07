Juel Andersen: Ærgerrig og målrettet trup

FODBOLD: Vendsyssel FF fik endnu engang tre point, da de lørdag vandt 3-2 i Esbjerg.

Alexander Juel Andersen spillede igen højrebacken for Vendsyssel FF, og den nye anfører er tilfreds med sin start i klubben.

- Det har været en god start. Først og fremmest har det været en god trup at komme ind i. Det har været som jeg håbede og forventede. Det er en meget ærgerrig og målrettet trup og mennesker, der vil fremad i verden. Og vi har fået en pointmæssig god start, og det klager jeg sgu ikke over, siger Alexander Juel Andersen.

Det er blevet til to sejre i de første to runder, men der har været forskel på de to sejre.

- I dag har vi lidt mere held i sprøjten og marginalerne på vores side. Vi er mere på hælene i dag, men tre point er tre point og dem tager vi glædeligt med, siger Alexander Juel Andersen.