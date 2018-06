Juel Andersen: Vendsyssel kunne tilbyde det rigtige setup

FODBOLD: Torsdag tog Vendsyssel FF hul på træningen igen efter sommerferien. Der var flere nye ansigter i truppen.

Den nye forsvarsprofil Alexander Juel Andersen var et af dem. Han er ikke i tvivl om, at Vendsyssel FF er det rigtige sted for ham.

- Jeg valgte Vendsyssel FF, fordi de kunne tilbyde mig det rigtige setup. Samtidig er der her nogle trænere, der var meget begejstrede for at hente mig, og det var vigtigt for mig, at jeg skulle et sted hen, hvor der var nogle, der ville give mig chancen efter et længere skadesforløb, siger Alexander Juel Andersen.

Den nytilkomne højreback har haft rig mulighed for at få information om hans nye klub, for der er flere tidligere AGF spillere på kontrakt i Vendsyssel FF. Og Alexander Juel Andersen har været i kontakt med flere inden sit skifte.

- Ja, der var lidt kontakt, inden jeg skrev under. Der var lidt rygter om, at jeg skulle herop, og så fik jeg da lidt beskeder. Og det er selvfølgelig rart, at man kender nogen i forvejen, men generelt virker det til at være nogle rigtige fine gutter og vigtigst af alt nogen, der gerne vil fremad med deres fodbold, og det passer meget godt til mig, siger Alexander Juel Andersen.