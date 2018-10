Juel om dødboldsmål: Et splitsekunds ukoncentration kostede

FODBOLD: Det var ikke, fordi vendelboerne sad med åben mund og polypper i overraskelse over den type fodbold, AC Horsens var kommet til Hjørring for at spille søndag middag. Lange indkast og indstuderede dødbolde er østjydernes varemærke. Intet nyt under solen her.

Og i forhold til at afvise gæsterne på lige netop dé parametre, mente Vendsyssel-anfører, Alexander Juel Andersen, at nordjyderne havde okay succes i 0-1 nederlaget. Også selvom nordjyderne måtte indkassere et mål efter, ja gæt selv - en dødbold.

- Man kan ikke undgå de situationer, for hvis vi clearer bolden oppe ved midten, kaster de den ind i feltet alligevel. Det bliver sådan en kamp lige meget hvad. Jeg synes, at vi afviste dem godt, men så var vi lige lidt ukoncentrerede i et splitsekund på en repost, og det var bare uheldigt. Jeg synes ikke, man kan sige, at de dominerede os på det punkt, sagde Juel Andersen.

Gæsternes mål faldt efter 35 minutters spil, hvor Vendsyssel ellers havde det spilmæssige overtag og dikterede boldomgangen. Efter pausen blev det dog en kende for afventende, mente anføreren.

- Vi slap lidt grebet om kampen i anden halvleg på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om vi blev lidt febrilske og tænkte, at vi skulle frem og score med det samme. Vi gik jo også efter at score, men der var stadigvæk en hel halvleg til at gøre det. Så der tabte vi lidt momentum. Vi blev bare ikke rigtig farlige nok. Jeg tror, at vi havde en halv farlig chance, der blev blokeret i anden halvleg. Og det er jo ikke nok, fortalte Vendsyssel-spilleren, der også efterspurgte lidt nordjysk mod i det fremadrettede spil.

- Vi manglede at spille os skarpt igennem. De stod kompakt og er et rigtig fysisk hold, så de vil gerne have os tæt ind på sig. Og der skal vi være bedre til virkelig at spille ind igennem kæderne og turde gøre det. Det virkede nogle gange til, at vi var bange for at spille den ind i deres kontrakniv. Det skal vi turde, sagde Alexander Juel Andersen.