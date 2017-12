Julen sætter skub i rådgivning om alkoholproblemer

December er for manges vedkommende ikke kun en tid fyldt med gaver, julelys og -hygge. Det er også en måned med ekstra meget alkohol.

Det kan mærkes hos Alkolinjen, der rådgiver folk med alkoholproblemer og deres pårørende.

For første gang holder telefonrådgivningen derfor også åbent 1. og 2. juledag. Det fortæller Peter Konow, direktør hos Alkolinjen.

- Vi oplever, at der er rigtig meget brug for rådgivning omkring alkoholproblemer, fordi der er så meget alkohol involveret i julesammenkomster, siger direktøren.

Stort set ingen anden rådgivning har nemlig åbent i juledagene. Og når tingene brænder på, er det vigtigt, at man hurtigt kan få rådgivning.

- Hvis for eksempel den, der har alkoholproblemet, kan se, at "nu må jeg gøre noget ved det", så kan chancen være forpasset, hvis der går to-tre dage, før at man får noget rådgivning.

- Det er simpelthen for at kunne gribe den åbne dør, der kan være til at gøre noget ved problemet, siger Peter Konow.

Hos Alkolinjen sidder professionelle rådgivere klar til at tale med og rådgive folk med et alkoholproblem og deres pårørende.

I december får rådgivningslinjen et stigende antal henvendelser fra folk med problemer og pårørende.

Især julen er også præget af mange forventninger - både fra familien og eksempelvis arbejdet i forbindelse med julefrokoster.

- Det er et særligt stort problem for dem, som har svært ved at håndtere alkohol, fordi der er så meget alkohol på bordet, fortæller Peter Konow.

Alkolinjen, der kan kontaktes på 80200500, holder åbent 1. og 2. juledag fra klokken 11.00 til 15.00.

Derudover har rådgivningen ligesom sidste år åbent alle hverdage mellem jul og nytår i samme tidsrum.

I Danmark er der ifølge Sundhedsstyrelsen 140.000 danskere, der er afhængige af alkohol.

Derudover har godt en halv million et alkoholforbrug, som vurderes at være skadeligt og har medført fysisk eller mental skade på helbredet.

