Juli-fest på Cold Hawaii er aflyst

KLITMØLLER: Surfsporten får ikke sin planlagte seks timers fejring 21. juli.

Arrangørerne af eventen, Cold Hawaii Ocean Race har valt at aflyse, også selv om økonomien i arrangementet, der var budgetteret med indtægter på 197.000 kroner og udgifter for 190.100 kroner, var sikret fuldt ud takket være tilskud fra Thisted Kommune, som i juni sagde "ja" til at give et tilskud på 70.000 kroner, samt fra andre sponsorer og samarbejdspartnere.

Tanken var at lave en event dedikeret alle surf entusiaster og åbne overfor nye grupper af turister. Derud over var Cold Hawaii Ocean Race tænkt som en "unik mulighed for at lade turister interagere med fænomenet Cold Hawaii", fremgår det af projektbeskrivelsen for det nu aflyste arrangement.

Alicja Cupial, Nord Creative, der står for ledelsen af arrangementet, ærgrer sig over aflysningen, men understreger, at kvaliteten i arrangementet skal være i orden både i forhold til sponsorernes forventninger samt af hensyn til Cold Hawaii-brandet.

- Vi gør ikke noget halvt. Derfor har vi valgt at aflyse, oplyser hun i en pressemeddelelse.

Alicja Cupial håber, at det bliver muligt at lave arrangement under en eller anden form i 2019 og at forberedelserne i givet fald går i gang til august. Hun oplyser, at den økonomiske støtte, der er modtages, returneres til giverne og understreger, at ingen partnere i projektet honoreres for indsatsen - hende selv inkluderet.

I følge budgettet for arrangementet var en af de tunge udgiftsposter "event ledelse", som beløb sig til 65.000 kroner svarende til en tredjedel af de samlede budgetterede udgifter.