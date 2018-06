Julian Jakobsen fortsætter i Pirates

ISHOCKEY: Der har igennem længere tid været rygter omkring Julian Jakobsens fremtid. Aalborg Pirates kaptajnen er stadig på kontrakt i Aalborg, men efter guldet kom i hus, kom det frem at landsholdsspilleren var interessant i flere tyske klubber.

De rygter kan nu skydes ned, da Julian Jakobsen har valgt at fortsætte sin karriere i Aalborg.

- Jeg er stolt og beæret over, at jeg igen kan få lov til at trække pirattrøjen over hovedet, siger Julian Jakobsen.

På et pressemøde tirsdag eftermiddag kom Julian Jakobsen med sit statement om at fortsætte i Aalborg Pirates. Han er ikke færdig med at føre piraterne til succes.

- Vi har et godt produkt i Aalborg, men der er ting, vi stadig kan blive bedre til, og dem vil jeg gerne være med til at påvirke, siger Julian Jakobsen.