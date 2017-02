SEOUL: Det danske ishockeylandshold vandt lørdag den afsluttende kamp ved en turnering i Sydkorea. Ungarn fik en sæk på 5-1, og det var med Julian Jakobsen fra Aalborg Pirates som den dominerende spiller.

Den 29-årige forward scorede to gange på vej mod sejren og blev også noteret for en assist undervejs. Også Mathias Bau fra Frederikshavn White Hawks gjorde sig fint bemærket med både en scoring og en assist. De øvrige danske mål blev scoret af Matthias Asperup og Thomas Spelling.

Dermed blev status for Danmark to sejre og et enkelt nederlag (til værterne). Det var nok til at løbe med den samlede sejr på en bedre målscore end Sydkorea.