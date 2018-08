Julian Jakobsen: Vi spiller til perfektion

ISHOCKEY: Aalborg Pirates kan allerede torsdag aften kalde sig et af de bedst præsterende danske mandskaber i Champions Hockey League nogensinde, efter holdet på imponerende vis fik et point i udekampen mod de schweiziske mestre fra ZSC Zürich efter 5-5 i den ordinære spilletid. At schweizerne så vandt med 6-5 bare 24 sekunder inde i overtiden gjorde lidt ondt på piraterne.

- Den gør lidt nas lige nu, for vi var så tæt på. Vi spiller en virkelig flot kamp, nærmest til perfektion. Og de mål, de får, er jo sådan lidt på må og få med lidt held. På et af dem kunne de måske også have fået en udvisning, men det skal vi ikke stå og snakke om nu. Vi gjorde det virkelig flot, og så er det bare ærgerligt, at det ikke helt lykkes. Vi ved ikke, hvornår vi får chancen for at slå sådan et hold her igen, siger anfører Julian Jakobsen.

På forhånd ville de fleste af piraterne nok have solgt kampen for et lille nederlag, men midtvejs i tredje periode kom holdet foran med 5-3, da Spencer Humphries flot udnyttede en kontra i undertal og satte pucken ind under Lukas Flüeler i Zürich-målet.

- Man tror nok aldrig helt på, at den er hjemme, når man møder sådan et hold her. Og så var det jo også. Men vi spillede så flot en kamp, så vi kan allerede være meget stolte, siger anføreren.

Han kunne løbe på isen i en ny trøje med titlen topscorer på ryggen.

- Det var da meget sjovt at prøve, men ikke noget man tænker over, når man er der inde. Nu ser jeg bare frem til på lørdag i Wien og håber, at vi kan gøre det lige så godt der, siger han.

Vienna Capitals spillede torsdag aften hjemme imod svenske Frölunda. Efter en østrigsk føring i anden periode vandt svenskerne med 4-1.