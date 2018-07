Juncker vil have 10.000 grænsevagter inden 2020

I maj fremlagde EU-Kommissionen et forslag om at øge antallet af grænsevagter i EU's grænse- og kystvagt Frontex til 10.000 inden 2027, hvilken er en kraftig forøgelse i forhold til de 1300 nuværende grænsevagter.

Nu går EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, ind for at øge tempoet betydeligt i udvidelsen af grænseorganet: Han vil have 10.000 grænsevagter på plads allerede i 2020.

Samtidig mener Juncker, at Frontex skal have et udvidet mandat, så det kan samarbejde tættere med lande uden for EU.

Han henviser til, at EU's stats- og regeringschefer i sidste uge støttede en styrket rolle til Frontex, der er dannet af de franske ord "Frontières extérieures", som betyder "ydre grænser".

- Jeg vil efteråret fremlægge mere konkrete forslag på dette område, siger Juncker.

Kommissionens forslag er, at Frontex skal have 3000 grænsevagter, som enten er ansat direkte i organet, eller som udlånes fra medlemslandene.

De øvrige 7000 vagter skal være nationale grænsevagter, som skal sættes ind efter behov. I det oprindelige oplæg skulle halvdelen af disse erstattes af permanente Frontex-grænsevagter i årene frem mod 2027.

De nye grænsevagter skal ifølge planen styrke kontrollen langs EU's ydre grænser og bistå med at sende afviste asylansøger retur.

Lederen af Frontex, franskmanden Fabrice Leggeri, har budt EU's aftale om at begrænse migration velkommen. Han siger, at den signalerer afslutningen på "en vis form for naivitet" i forhold til, hvordan tilstrømningen af migranter skal håndteres.

De europæiske ledere overvejer at oprette asylcentre uden for EU - formentligt i Nordafrika, hvilket skal mindske tilstrømningen og dæmme op for de livsfarlige menneskesmuglinger over Middelhavet.

- I ret lang tid har vi overvejende set på de humanitære aspekter, men ikke på det faktum, at kriminelle grupper bliver rige på at udnytte denne menneskelige elendighed, hvor Europa kan siges at blive taget som gidsel, siger Leggeri til AFP.

Flere EU-ledere beskylder private hjælpeorganisationer, der sender redningsskibe til Middelhavet, for indirekte at hjælpe menneskesmuglere.

De siger, at redningsskibene bør lade den libyske kystvagt koordinere redningsmissionerne og lade dem før emigranterne tilbage til Libyen.

