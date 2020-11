Juraprofessor: Her blev minkordre ulovlig

Det var i det øjeblik, at Fødevarestyrelsen den 6. november sendte et meget omtalt brev til minkavlerne, at regeringens beslutning om at aflive alle mink, blev til en ulovlig ordre.

Det vurderer Sten Bønsing, som er professor ved Juridiske Institut op Aalborg Universitet.

- Det er det tidspunkt, hvor det skaber retsvirkninger over for borgerne, siger han.

I brevet beordrede Fødevarestyrelsen samtlige mink aflivet, men senere stod det klart, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til at også at slå raske mink ned uden for risikozonerne.

Helt konkret brugte Fødevarestyrelsen ordet ”skal” 31 gange i brevet, som er underskrevet af Hanne Larsen, som er veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen.

Det var altså først, da myndighederne begyndte at handle, at ordren blev ulovlig, lyder vurderingen fra Sten Bønsing.

Et andet relevant tidspunkt i sagen om aflivningen af mink er pressemødet, som regeringen holdt den 4. november.

Her gav statsminister Mette Frederiksen (S) besked om, at alle mink skulle slås ned. Hun tilføjede desuden, at det ikke var til forhandling.

- Men det mener jeg ikke har karakter af en afgørelse. Så skal det være meget mere konkret. Man kan ikke meddele borgere afgørelser på et pressemøde, siger Sten Bønsing.

Regeringen har i løbet af coronakrisen holdt adskillige pressemøder med både opfordringer og påbud til borgere og erhvervsliv. Det har haft stor effekt, og udmeldingerne er generelt blevet fulgt.

Men regeringens beslutninger er altid blevet efterfulgt af bekendtgørelser og rigtige regler. Et eksempel er forsamlingsforbuddet.

- Der er jo ikke noget, som har fået retsvirkninger udelukkende på baggrund af pressemøder, siger Sten Bønsing.

- Enten har det været formuleret som opfordringer eller hensigtserklæringer, eller også er det fulgt op af noget juridiske holdbart, siger han.

