Jurister: Vindmøller bliver rejst ulovligt

DANMARK: Danske kommuner og vindmølleproducenter får modstridende beskeder, når de prøver at finde ud af, hvorvidt det er lovligt at opføre planlagte vindmølleparker.

Det skriver Jyllands-Posten tirsdag.

To jurister siger, at det er ulovligt at gå videre med opførelsen af en række vindmølleparker. De peger på to domme fra EU-Domstolen. Dommene har underkendt regler, som Danmark også følger.

Regler er ifølge domstolen i strid med EU-lovgivning. Men de er stadig gældende lov i Danmark.

Det er professor Peter Pagh og dr.jur. Ellen Margrethe Basse, der vurderer, at de kommuner, som opfører vindmølleparker, måske har et juridisk problem.

Mens professorerne råber brems til projekterne, forsikrer miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) kommunerne om, at opsætningen af vindmøller kan fortsætte.

Christian Kjær er direktør for Danmarks Vindmølleforening. Han er ikke videre bekymret for, at dansk lovgivning er i strid med EU-lovgivningen.

Men vindmølleproducenterne og kommunerne skal bruge en afklaring. De har nemlig travl med at få møllerne op, inden en tilskudsordning frafalder i februar 2018.

Der frafalder et tilskud på 25 øre per kilowatt-time.

Han peger på, at tvisten om lovligheden skaber problemer. Den fører blandt andet til klager, som Planklagenævnet skal tage sig af.

- Det vi har problemer med, er, at Planklagenævnet for nylig er blevet flyttet som en del af udflytningen. Derfor er sagsbehandlingstiderne meget lange i øjeblikket, siger Christian Kjær til Ritzau.

- Derfor risikerer man som vindmølleprojektudvikler at have et projekt, man har planlagt i fem-ti år, som sagtens kan nå at blive tilslutte før den her skæringsdato. Men som uforskyldt blandt andet på grund af den her EU-dom sidder fast i Planklagenævn.

/ritzau/