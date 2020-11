Justitsminister åbner for undersøgelse af Scandinavian Star

KØBENHAVN:Justitsminister Nick Hækkerup (S) åbner for at undersøge sagen om passagerfærgen "Scandinavian Star" yderligere. Det siger han på et samråd på Christiansborg torsdag.

"Scandinavian Star" brændte i april 1990 under sejlads fra Oslo til Frederikshavn. 159 personer mistede livet. Siden da har branden været omgærdet af mystik, og der er foretaget en stribe både officielle og uofficielle efterforskninger.

- Der er tale om en tragisk og forfærdelig sag, som vi skylder de efterladte at undersøge til bunds, siger Nick Hækkerup på dagens samråd.

- Om det kan være relevant at undersøge delelementer i sagen, er jeg derfor åben over for at drøfte med Folketingets partier.

- Men vi skal være forsigtige med ikke at skabe falske forhåbninger og stille svar på uafklarede spørgsmål i udsigt.

Fokus på samrådet var det forhold, at der er rejst spørgsmål om efterforskningen inden for specielt ejerskabet og forsikringerne knyttet til "Scandinavian Star".

- Det er vigtigt, at forløbet omkring "Scandinavian Star" og opklaringsarbejdet bliver fuldkommen belyst. Ejerforholdet er i stor fokus, siger gruppeformand for Dansk Folkeparti Peter Skaarup på samrådet.

"Scandinavian" Star var nemlig forsikret til betydeligt mere end sin værdi og derfor er der blevet spekuleret i, om der kunne have været et økonomisk perspektiv for at antænde en brand.

Nick Hækkerup fortalte på samrådet, at det aspekt er blevet undersøgt, men at det overvejes at genoptage en undersøgelse. Han pointerede, at mordbrand ikke har en forældelsesfrist.

Åbningen for en ny undersøgelse giver glæde hos SF og Enhedslisten.

- Stor sejr for Enhedslisten i dag. Ny undersøgelse om branden på Scandinavian Star sættes endelig i gang. Efter 25 års arbejde for at få sandheden frem er vi nu ét skridt tættere på, skriver politisk leder for Enhedslisten, Pernille Skipper, på Twitter.

SF's retsordfører, Karina Lorentzen, skriver på samme medie, at det er en "stor sejr for ofrene".

/ritzau/