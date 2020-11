Justitsminister Nick Hækkerup er syg med corona

* Justitsminister Nick Hækkerup (S): Testet positiv. Har symptomer i form af hoste og feber.

* Statsminister Mette Frederiksen (S): Har deltaget i møde med justitsministeren fredag i sidste uge, og mødte derfor ikke op i Folketinget tirsdag, hvor der blandt andet skulle have været spørgetime.

* Udenrigsminister Jeppe Kofod (S): Har ikke symptomer, arbejder hjemme og afventer testsvar. Har ligeledes deltaget i møde med justitsministeren.

* Finansminister Nicolai Wammen (S): Har ikke symptomer, men arbejder hjemme og afventer testsvar. Har deltaget i møde med justitsministeren.

* Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S): Afventer testsvar efter møde med person, der er testet positiv. Ingen symptomer.

* Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen (S): Afventer testsvar efter møde med person, der er testet positiv. Ingen symptomer.

* Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S): Afventer testsvar efter møde med person, der er testet positiv. Ingen symptomer.

* Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S): Afventer testsvar efter møde med person, der er testet positiv. Ingen symptomer.

* Miljøminister Lea Wermelin (S): Afventer testsvar efter møde med person, der er testet positiv. Ingen symptomer.

* Kulturordfører Kasper Sand Kjær (S): Afventer testsvar efter møde med person, der er testet positiv. Ingen symptomer.

* Retsordfører Jeppe Bruus (S): Testet positiv.

* Retsordfører Karina Lorentzen (SF): Afventer testsvar efter at have været i nærkontakt med Jeppe Bruus.

* Gruppeformand Peter Skaarup (DF): Er blevet testet for covid-19 efter at have været i nærkontakt med Jeppe Bruus. Er testet negativ.

* Retsordfører Naser Khader (K): Afventer testsvar.

* Forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt (V): Indlagt med coronavirus og lungebetændelse. Er efter eget udsagn "noget syg" og behandles med blandt andet Remdesivir.

* Udlændinge- og integrationsordfører Mads Fuglede (V): Er blevet testet positiv. Han er symptomfri og fik svaret, da han sad i TV2's studie i forbindelse med det amerikanske valg. Han er hjemme i selvisolation.

* De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen: Er som den første partileder blevet konstateret smittet.

* Miljøordfører Egil Hulgaard (K): Testet positiv.

* Forsvarsordfører Niels Flemming Hansen (K): Meddelte allerede fredag i sidste uge, at han var testet positiv.

