Jutlander bank er i fremgang

AARS: Kunderne i Jutlander Bank har generelt fået det økonomisk bedre, og det smitter positivt af på bankens regnskab i tredje kvartal af i år.

Et markant fald i bankens tab og nedskrivninger er medvirkende til, at bankens resultat efter tre kvartaler både før og efter skat blev væsentligt større i 2017 end i 2016.

Resultatet før skat lyder på 240 millioner kroner mod 173 millioner året før. Det svarer til en forbedring på 39 procent.

Medvirkende til forbedringen er, at tab og nedskrivninger i 2017 er forbedret med 91 millioner kroner i forhold til året før.

30. september i 2016 havde banken nedskrivninger for 80 millioner kroner. I år har banken tilbageført nedskrivninger for 11 millioner.

- Vi kan mærke, at konjunkturerne er ved at vende, så flere af vores kunder får det bedre økonomisk, siger ordførende direktør i Jutlander Bank Per Sønderup.