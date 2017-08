Jutlander Bank får rekord-overskud

AARS: Jutlander Bank kom ud af første halvår 2017 med et rekordstort overskud. Resultatet før skat endte på 183 mio. kr., 83 mio. kr. mere end året før.

Hovedparten af fremgangen, 77 mio. kr., skyldes en forbedring af posten tab og nedskrivninger på udlån. Hvor Jutlander Bank ved halvåret 2016 måtte nedskrive 62 millioner kroner, har banken i de første seks måneder af 2017 kunnet tilbageføre nedskrivninger for 15 millioner.

- Det glædelige i den udvikling er, at vores kunder generelt har fået det bedre, siger ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup, der betegner halvårsresultatet som "meget tilfredsstillende".

Han kan også glæde sig over, at banken for første gang i mange år oplever en regulær stigning i udlån. Manglende lånelyst hos kunderne har i årevis været et problem for stort set alle danske banker, men i første halvår Jutlander Banks udlån med 1,6 procent.

Udlånet overstiger dog fortsat klart indlånet.

- For hver 10 kroner, vores kunder har stående som indlån i banken, er det kun mellem 6 og 7 kroner, vi har lånt ud til kunder. Indlånsoverskuddet kan vi kun placere til et meget lavt renteafkast. Derfor ser vi fortsat en toplinje, der er under pres, forklarer Per Sønderup.

Den primære drift endte med et plus på 126 mio. kr., et fald på 19 mio. kr. i forhold til året før.

Jutlander Bank har i første halvår fået 4500 nye kunder, heraf en mindre del i de to nye filialer i København og Vejle.