SILKEBORG: Silkeborg KFUM mener det alvorligt, når drømmen er at komme i 2. division så hurtigt som muligt.

Senest har klubben tilknyttet både den tidligere superligatræner Ove Christensen og den tidligere SIF’er Jesper Thygesen til trænerstaben. Det skriver Midtjyllands Avis.

Ove Christensen skal være elite-chef på konsulent-basis, mens Jesper Thygesen bliver angrebstræner en gang om ugen. Den nuværende cheftræner Lars Dahl fortsætter uændret på posten, mens Christopher Poulsen er assistenttræner. Derudover bliver Bjarne Krogh Kassøe målmandstræner - han har tidligere været i Kjellerup IF og været tilknyttet DBU.

- Ove bliver elite-chef på konsulent-basis, så han kommer to-fire gange om måneden og laver forskellige sessioner. Men Lars Dahl er chefen, så alle byder ind til ham, så Lars får et netværk af kapaciteter. På samme måde kommer Jesper Thygesen en gang om ugen og træner angriberne, siger Holger Kristiansen, der er hovedsponsor i Silkeborg KFUM.

Har selv henvendt sig

Han glæder sig over, at KFUM’erne er blevet interessante for kapaciteter som Ove Christensen og Jesper Thygesen.

- Ove har allerede set os tre gange, og han mener, at vi er i 1. division om tre år. Og både Jesper og Ove har selv henvendt sig, fordi de var interesserede, konstaterer Holger Kristiansen.

Ambitionsniveauet er også stort i Silkeborg KFUM. Planen er, at holdet skal være i 2. division om toethalvt år - det tidligste som det er muligt med den nuværende turneringsstruktur.

- Jeg tror, at seks af de unge, som vi har på holdet i dag, er stærke nok til 2. division. Så det er vigtigt at bygge rundt om dem, siger Holger Kristiansen.