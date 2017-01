Far og søn tror på fiskeriets fremtid

Ehlers laver point for femte NHL-kamp i træk

Pirater mistænkes for drab på filippinske fiskere

- Størstedelen af faldet er foregået i Jylland, hvor antallet af industrijob er faldet med 78.000 personer. Det svarer til, at næsten hvert tredje industrijob i Jylland er forsvundet. Det største procentuelle fald er foregået på Fyn, hvor 40 procent af industrijobbene er forsvundet, forklarer Anders Høyer.

- Der er ingen tvivl om, at medicinalindustrien er vokset ganske betydeligt, dels fordi man har fået godt fat i de udenlandske markeder, dels fordi medicinalindustrien er mindre konjunkturfølsom og derfor ikke oplevede samme nedgang som andre brancher under den økonomiske krise i 2008-2009, siger han til Danmark tirsdag.

AALBORG: Nogle af landet største virksomheder er placeret i Jylland, men de må slide hårdt i det for at vokse. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som cheføkonom Anders Høyer, Sparekassen Kronjylland, har regnet på.

