JYSK: Lars Larsens internationale detailkoncern Jysk har planer om at åbne Jysk-butikker i Sydamerika, skriver Finans.dk.

I første omgang er søgelyset rettet mod Chile. Det sker gennem koncernens tyske datterselskab, Dänische Bettenlager, som driver tæt ved 1200 butikker i Tyskland og Østrig samt Schweiz, Italien, Frankrig, Spanien og Portugal.

Erfaringerne fra Jysk-butikker i Spanien og Portugal, som senest er kommet til, skal bruges i den sydamerikanske region, siger Åge Nielsen, som er chef for Dänisches Bettenlager, til Finans.

- Vi leger lige nu med tanken om, at Lars Larsens 70-års fødselsdag om to år skal fejres i Sydamerika. Vi har allerede sonderinger og nået frem til, at det første marked det bliver Chile, siger Åge Nielsen.

Asien er godt på vej

Ud over Sydamerika har Lars Larsens koncern aktuelt planer om at ekspandere i en række lande og markeder. Det gælder for eksempel Asien, hvor lokale partnere allerede har åbnet franchiseforretninger i blandt andet Vietnam, Indonesien og Singapore.

Samlet har Jysk dog ifølge Finans flere end 2400 butikker i 47 lande.

Ifølge Finans har Jysk dog haft svært ved at bide sig fast i Kina, hvor koncernen i 2010 satte fart i en storstilet satsning med åbning af den første butik.

/ritzau/