FREDERIKSHAVN: Hundredvis af hjorte bruger hver måned faunabroen Jyske Ås til at vandre over Frederikshavnmotorvejen mellem Aalborg og Frederikshavn.

Det viser kamera- og videooptagelser, som Vejdirektoratet foretog på stedet i slutningen af 2016. Vejdirektoratet havde diskrete vildtkameraer stående ved passagen i godt seks uger, og i den periode tog kameraer placeret i hver ende af passagen omkring 500 billeder af hjorte hver.

- Det er dejlige billeder, fordi det viser, at faunapassagen lige netop bruges til det, som den er skabt til - nemlig at sørge for, at den lokale hjortebestand kan bevæge sig rundt i området uden at skulle ud på selve motorvejen, hvor de risikerer at blive kørt ned, siger biolog Marianne Lund Ujvári fra Vejdirektoratet.

- Særligt dådyr og kronhjorte har brug for at vandre rundt i store områder, og hvis man afskærer dem fra det, så risikerer man nedgang i bestanden og i sidste ende, at der kommer indavl i bestanden, supplerer hun.

Ifølge Marianne Lund Ujvári er det især bemærkelsesværdigt, at billederne viser, at dådyr nu også bruger faunabroen i stort tal.

- Da Aarhus Universitet undersøgte brugen af faunapassagen tilbage i 2007, blev den stort set kun brugt af rådyr, der er den mindste hjort, vi har herhjemme. Det er noget nyt, at passagen også bliver brugt så meget af dådyr, der er en af de mellemstore hjortearter. Det kan dels skyldes, at bestanden af dådyr i Nordjylland er steget, men det kan også være et tegn på, at dådyrene med tiden har taget faunabroen til sig.

Hold hundene væk

Vejdirektoratets biolog henstiller i øvrigt til, at hundeluftere i videst mulig omfang undlader at bruge faunabroen eller som minimum har hunden i snor.

- Vi kan se, at en del mennesker går henover faunabroen - og nogle har løse hunde med. Det er uheldigt, for jo flere mennesker og hunde, der bruger faunabroen - jo færre hjorte. Og hvis hjortene bliver skræmt væk, kan det resultere i, at de forsøger at krydse selve motorvejen med risiko for at blive påkørt, siger biologen fra Vejdirektoratet.

Fakta om Faunabro Jyske Ås:

Faunabro Jyske Ås ligger på Frederikshavnmotorvejen mellem Aalborg og Frederikshavn

Den er fra 1999 og dermed Danmarks første faunabro.

Faunabroen ligger perfekt placeret mellem to skove og den er nærmest vokset sammen med de omkringliggende skove.

Vejdirektoratet har i alt ti faunabroer på statsvejnettet. De er bygget for at give det lokale dyrevildt mulighed for at krydse sikkert over motorvejen og bruges af alle slags dyr, lige fra rådyr og dådyr til grævlinger, mår og ræve.