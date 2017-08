Jyske Bank med milliardresultat

ERHVERV: Der er fremgang på bundlinjen på en halv milliard kroner i første halvår 2017 hos Jyske Bank.

Banken fik et resultat før skat på lige over to milliarder kroner i første halvår 2017 mod 1,5 milliarder kroner i samme periode 2016. Det oplyser banken i en meddelelse.

Ordførende direktør Anders Dam kalder regnskabet tilfredsstillende givet det lave renteniveau.

Jyske Bank tjente mindre på renter i første halvår, men til gengæld mere på gebyr- og provision.

Netto renteindtægter blev 2,7 milliarder i første halvår mod 2,9 milliarder i samme periode 2016. Til gengæld steg netto gebyr- og provisionsindtægter tilsvarende fra 667 millioner til nu 867 millioner kroner.

Selv om renteindtægterne er positivt påvirket af vækst i nye boliglån og negative indlånsrenter for nogle erhvervslån, så falder den store post i regnskabet altså samlet med fem procent.

Stigningen for gebyr- og provisionsindtægterne skyldes blandt andet god vind på de finansielle markeder og vækst i boliglån.

Ser man isoleret på regnskabet i andet andet kvartal, gik det dog tilbage for Jyske Bank.

Trods et nogenlunde uændret niveau for de samlede indtægter i april, maj og juni må banken se resultat før skat svinde ind med 200 millioner til 824 millioner i forhold til perioden året før.

En del af tilbagegangen kan forklares med, at der er sat 105 millioner kroner til side til en retssag i Gibraltar, der er anket.

17. maj tabte Jyske Bank Gibraltar en retssag, som var anlagt af 16 tidligere klienter hos advokatfirmaet Marrache & Co.

- Dommeren konkluderer, at der påhviler banken et erstatningsansvar. Banken er uenig i dommerens konklusioner og har appelleret dommen. Resultatet af appelsagen ventes at foreligge inden udgangen af 2017, skriver banken.

Jyske Bank sender flere penge tilbage til aktionærerne, da banken forhøjer sit nuværende aktietilbagekøbsprogram med en milliard kroner til 1,5 milliard kroner.

Når selskaber opkøber egne aktier, får det kursen til at stige, fordi mængden af aktierne på markedet bliver mindre og dermed øges værdien for aktionærerne.

Programmet stod til at udløbe 29. september, men det er nu forlænget frem til 18. marts næste år.

/ritzau/