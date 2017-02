NØRRESUNDBY: Jyske Bank har i al ubemærkethed øget sin ejerandel i Nordjyske Bank med fem procent fra lidt over 33,5 til nu 38,5 procent.

Med opkøbet har Jyske Bank alene ønsket at beskytte værdien af sin store aktiepost i Nordjyske Bank, bedyrer Jyske Banks administrerende direktør Anders Dam.

- Børskursen på Nordjyske Bank-aktien udviklede sig dårligt, så derfor købte vi op i aktien for at få kursen op. Vi aftalte i samme omgang med Nordjyske Bank, at vi kunne gå op til en ejerandel på 40 procent, siger han.

Jyske Bank købte sine aktier i Nordjyske Bank til kurs 115. I 2016 faldt Nordjyske Bank-aktien med ni procent.

Det svarer til et tab for Jyske Bank på op imod 60 millioner kroner.

Forsvarer investering

Da Jyske Bank tirsdag offentliggjorde sit årsregnskab for 2016 kunne man ellers se, at banken har tjent 550 millioner kroner i positiv kursregulering på sin samlede aktiebeholdning.

Men, Anders Dam, I har altså sidste år tabt penge på jeres store aktieinvestering i Nordjyske Bank?

- Ja, aktier går jo op og ned. Mange lokalbankaktier havde det svært i 2016, men kursen har jo rettet sig i år, siger Anders Dam.

Hvis vi nu sammenligner Jyske Bank og Nordjyske Bank, som du har investeret stort i, så er der et par forskelle, der skinner i øjnene. Jyske Bank forrentede sidste år selv sin egenkapital efter skat med over 10 procent, mens Nordjyske Bank nøjedes med syv procent. Du førte sidste år nedskrivninger for 149 millioner kroner tilbage som en indtægt, mens Nordjyske Bank havde en samlet udgift til nedskrivninger på 163 millioner kroner. Er Nordjyske Bank en god investering?

- Nordjyske Bank har et forholdsvis stort udlån til landbrug og et markedsområde, der er mere vanskeligt end vores, og det har afspejlet sig i nedskrivningerne. Hvad angår forskellen i forrentningen af egenkapitalen, så er det ikke noget, jeg går så meget op i. Reglerne om kapitaldækning er sådan, at aktieinvesteringen i Nordjyske Bank kapitalmæssigt vægter så lavt hos os, at egenkapitalforretningen i Nordjyske Bank på en måde svarer til et højere afkast. Vi har også forretninger med Nordjyske Bank og renteindtægter fra et stort ansvarligt lån, som giver os indtægter, så investeringen hænger fint sammen.

Er formålet med investeringen i Nordjyske Bank i sidste instans at overtage banken?

- Det var Nordjyske Bank, der bad os om hjælp til at klare et aktiesalg, og vi havde og har ingen plan om at få kontrol over Nordjyske Bank. Jeg har tidligere sagt, at der i 2020 vil være 20 færre banker herhjemme, men det er udtryk for en overordnet analyse, siger Anders Dam.

Forrentning er vigtig

- Som aktionær i Jyske Bank er det helt relevant at sammenligne forrentningen af egenkapitalen i Jyske Bank og i Nordjyske Bank, når man ser på, hvordan aktionærernes værdier bliver forrentet, siger bankforsker Lars Krull fra Aalborg Universitet, der i øvrigt karakteriserer Nordjyske Bank som en "veldrevet bank".

Jyske Banks store ejerandel i Nordjyske Bank stammer fra Nordjyske Banks køb af Nørresundby Bank i 2015.

Her finansierede Nordjyske Bank en del af købsprisen ved at udstede nye aktier.

Meget få af bankens gamle aktionærer ville købe de nye aktier, der i stedet endte hos Jyske Bank, som havde garanteret for aktiesalget.