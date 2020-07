Jyske Banks resultat falder drastisk i første halvår

KØBENHAVN:Jyske Banks resultat faldt drastisk i første halvår, på grund af at banken har måttet sætte markant flere penge til side til forventede tab end i 2019.

Det viser en oversigt over hovedtallene for første halvår udsendt i forbindelse med, at banken ændrer på forventninger for hele året.

Mens banken noterer sig, at resultatet i andet kvartal - april til og med juni - har været tilfredsstillende, så er resultatet for halvåret fortsat faldet voldsomt.

Resultatet efter skat endte for de første seks måneder på 82 millioner kroner mod 1109 millioner kroner i samme periode 2019. Det hænger sammen med, at banken i første kvartal satte omkring en milliard til side.

- Det gjorde man for at være sikker på, at man havde penge til at stå imod eventuelle fremtidige tab i forbindelse til coronakrisen. Det gjorde rigtigt ondt på resultatet, siger aktieanalytiker hos Sydbank Mikkel Emil Jensen.

I andet kvartal gik det dog betydeligt bedre. Og selv om resultatet for halvåret altså fortsat er langt dårligere end i samme periode sidste år er det dog et plus på trods af den store nedskrivning.

- Nedskrivningerne (hensættelser til tab red.) har været meget, meget lave i andet kvartal. Man har simpelthen ikke nogle tab relateret til coronakrisen endnu, hvilket er meget positivt. Det kan komme men så langt så godt.

- Og så har vi set aktiekurserne, obligationskurserne og boligmarkedet køre rigtigt godt. Det bidrager til resultatet i andet kvartal, siger Sydbanks Mikkel Emil Jensen.

Jyske Bank opjusterer da også sine forventninger til hele året i meddelelsen mandag. Banken ser nu et resultat på 1,0 til 1,5 milliarder kroner mod tidligere 0,75 til 1,5 milliarder krone

- Som følge af et tilfredsstillende resultat i andet kvartal understøttet af en gunstig udvikling på de finansielle markeder og en fortsat god kreditkvalitet ændres forventningerne til resultat efter skat.

- Forventningerne forudsætter stabile finansielle markeder og er eksklusiv poster med engangsomkostninger, skriver Jyske Bank i meddelelsen.

Resultaterne fra Jyske Bank - specielt de fraværende tab på udlån - giver lidt ro i maven, når det kommer til hele sektoren, siger Mikkel Emil Jensen.

- Jyske Bank har ikke nogen realiserede tab, så jeg vil være overrasket, hvis andre banker oplever noget helt andet, siger han.

/ritzau/