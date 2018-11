Jyske og fynske kunder flygter fra toget

KØBENHAVN: Næsten fire millioner togrejser vest for Storebælt er siden 2013 forsvundet. Det svarer ifølge tal fra Danmarks Statistik til, at mere end 15 procent af alle togpassagerer i Jylland og på Fyn har valgt toget fra.

Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten søndag.

Udviklingen er fortsat i 2018, hvor DSB har mistet yderligere tusindvis af kunder.

På Sjælland, hvor trængslen på vejene vokser kraftigt, holder togene til gengæld nogenlunde på kunderne. Her har S-togene siden 2016 imidlertid også mistet passagerer.

Udviklingen bekræftes af underdirektør Aske Wieth-Knudsen fra DSB.

Han peger på en øget konkurrence fra billige biler, nye og billige fjernbusser samt problemer med sporarbejder, nye togsignaler, forsinkelser og aflysninger som hovedårsager.

- Toget er kommet i en helt anden konkurrencesituation. Derfor oplever vi tilbagegang, siger han.

Aske Wieth-Knudsen tror dog på, at kunderne kan vindes tilbage - blandt andet via lavere billetpriser.

Jyllands-Posten har talt med flere pendlere, som bekræfter Aske Wieth-Knudsens vurdering af årsagerne til kundeflugten.

Hos Dansk Industri kalder direktør for DI Transport Michael Svane situationen "kritisk" og "en konsekvens af rigtig mange års dårlig varetagelse af jernbanen".

Han ærgrer sig over, at flere og flere medarbejder kommer til at spilde tid på at holde i bilkøer rundt omkring i stedet for at bruge mere klimavenlige toge - hvor de også kunne have mulighed for at arbejde,

- Det her er ikke kun kritisk med arbejdsgiverøjne, men også for samfundet. Det er det simpelthen, fordi vi kommer til at hænge mere og mere i kø ude på motorvejene, siger han til Ritzau.

Mogens Fosgerau, professor i transportøkonomi ved Københavns Universitet, er ikke overrasket over udviklingen:

- Folk er blevet rigere, og flere kører derfor mere i bil, siger han.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) ærgrer sig.

- Toget har nogle fordele frem for biler og busser. Men lige nu taber toget markedsandele, fordi vi i en årrække ikke har truffet de rigtige beslutninger om at modernisere jernbanen, siger han.

- Nu skal vi gennem nogle år, hvor jernbanenettet bliver moderniseret, og så skal vi herefter til at genopbygge togets positive image.

/ritzau/