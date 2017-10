Konservative: Julemand og Batman går fri af maskeringsforbud

KØBENHAVN: Børn og kostumeglade kan ånde lettet op.

Et maskeringsforbud, som reelt skal ramme burka og niqab, skal udformes, så det ikke rammer folk, der er klædt ud som julemanden, eller børn der klæder sig ud som Batman i børnehaven.

Det siger De Konservatives gruppeformand, Mette Abildgaard.

- Der skal stadig være plads til julemanden, jeg tør ikke gøre mig til en af de politikere, som vil afskaffe julemanden.

- Vi skal naturligvis udforme denne lovgivning, så vi sikrer, at man stadig kan være udklædt til halloween (allehelgensaften, red.) og lignende, siger hun.

Der opstod fredag et flertal i Folketinget om at forbyde maskering i det offentlige rum.

Debatten er opstået, efter at Dansk Folkeparti har fremsat et beslutningsforslag om et maskeringsforbud.

Det pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag om samme. Og det agter regeringen at gøre, oplyser Venstre efter en drøftelse fredag i folketingsgruppen.

/ritzau/