Kabul beskudt af raketter under våbenhvile og højtid

Flere raketter er tirsdag slået ned i Afghanistans hovedstad, Kabul, mens landets præsident, Ashraf Ghani, holdt en tale for at markere en muslimsk højtid.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Raketterne er angiveligt slået ned i byens diplomatiske kvarter.

Der var ingen umiddelbare indikationer om tilskadekomne.

Søndag annoncerede Ashraf Ghani tre måneders våbenhvile på trods af flere større angreb fra oprørsbevægelsen Taliban.

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP er der tale om mindst ni raketter. Derudover beretter en AFP-journalist fra stedet, at der har været kampe mellem militante Taliban-medlemmer og sikkerhedsstyrker.

- Her til morgen overtog en gruppe terrorister en bygning i Reka Khana og affyrede flere raketter mod Kabul, siger Najib Danish, der er talsmand for indenrigsministeriet, til AFP.

- To er såret. Sikkerhedsstyrker bekæmper terroristerne, siger han.

Angrebet er det seneste af flere fra Taliban, der presser landets sikkerhedsstyrker.

Mandag angreb Taliban tre busser på vej mod Kabul og tog passagerne som gidsler. Siden er 160 gidsler sluppet fri.

Men mindst 20 soldater og politifolk, der var om bord på busser, holdes stadig fanget, oplyser en anonym embedsmand til Reuters.

Taliban har også i sidste uge angrebet en provinshovedstad to timers kørsel fra Kabul. Her kæmpede politifolk og soldater desperat for at holde stand i byen Ghazni.

USA og Nato har rost præsident Ghani for at forsøge at opnå en våbenhvile. Taliban har endnu ikke givet noget formelt svar ifølge AFP.

/ritzau/