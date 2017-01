FREDERIKSHAVN: Kæledyr har også tænder. Selvfølgelig har de det, og tænder skal plejes og passes. Og rives ud, når de er for dårlige til at tygge hundens kødben, kattens foder eller kaninens gulerod.

Kæledyrs status har ændret sig, og i dag er tandpasta for mange kæledyrsejere lige så naturligt som tandpasta til ejeren selv.

Frederikshavn Dyrehospital følger med udviklingen, og sygeplejerske Charlotte Jensen i dyreklinikken på Krogen 6 i det nordlige Frederikshavn har netop fået papir på, at hun er "fagveterinær sygeplejerske i tandbehandling af smådyr". På almindelig dansk: Tandlæge for mindre kæledyr.

- Vi har næsten dagligt dyr, der skal have ordnet tænder. Det sker under fuld narkose, og vi har maksimalt plads til tre om dagen. Det er mest hunde og katte, men også kaniner og marsvin, fortæller Charlotte Jensen, der netop er vendt tilbage til dyrehospitalet efter barselsorlov.

Tandlægeklinik

Samtidig har klinikken investeret i nyt udstyr, så dyreklinikken til forveksling ligner en ganske almindelig tandlægepraksis.

Her er en briks til "patienten", narkoseudstyr, røntgenapparat og tandlægeudstyr med bor og børster og jeg skal komme efter dig.

- Tidligere brugte vi savtråd og tang, når en hund eller kat skulle have fjernet en tand. I dag foregår det mere, som når vi selv er ved tandlægen, siger dyrlæge Anders Bomholt.

- Dyrenes tænder har dybere rødder end os mennesker, og det er ofte et stort kirurgisk arbejde. Vi bedøver til fuld narkose og måler blodtryk og hjertefrekvens under hele forløbet, og det er tydeligt at se, når dyrene får det bedre efter at have fået fjernet en dårlig tand. Selv om de ikke giver udtryk for følelser som os andre, er det gladere dyr og kunderne siger ofte, at hunden er blevet flere år yngre, fortæller Mads Bomholt.

Tandpasta til kæledyr

Forebyggelse er - hos dyr som hos mennesker - langt at foretrække, og derfor opfordrer dyrlægen til, at man børster kæledyrenes tænder hver dag.

- Det forebygger tandsten og paradentose. Man skal ind og fjerne plakken mindst én gang om dagen, siger Mads Bomholt.

Frederikshavn Dyrehospital har fire dyrlæger, fire sygeplejersker og en elev.

Frederikshavn Dyrehospital er med i et vagtsamarbejde med andre smådyrshospitaler i Vendsyssel, så de er klar til at rykke ud 24 timer i døgnet året rundt.

Åbent hus 25. januar

Onsdag den 25. januar holder Frederikshavn Dyrehospital åbent hus, fra 10-17.

Her kan alle, der har lyst, bestille tid til et gratis tandtjek af kæledyret og som sidegevinst tage hjem med en goodiebag.

Bestil tid på 98425560.