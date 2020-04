Kæmpe antiklimaks efter tre års arbejde: Der bliver ikke EM i styrkeløft i Thy

THISTED:I maj skulle Europas stærkeste mænd og kvinder have været samlet i Thy, hvor Thisted Vægttrænings Forening (TVF) i Thy Hallen skulle have været vært for europamesterskaberne i styrkeløft equipped.

Midt i marts stod det klart, at coronakrisen ville umuliggøre mesterskaberne i maj. Derfor forsøgte EM-arrangøren at få begivenheden udsat til august. Og man var også klar til at udskyde endnu længere, men nu har det europæiske styrkeløftforbund meddelt, at det ikke anses som muligt at gennemføre. Terminskalenderen for resten af året er så tætpakket, at man i stedet ville lægge EM sammen med VM i Norge i november, og dermed er Thys rolle som EM-vært udspillet.

- Vi forstår selvfølgelig beslutningen, og vi skal ikke stå og tude, når hele verden er så hårdt påvirket af den her krise. Men selvfølgelig er det et kæmpe antiklimaks, siger Jan Lyhne fra Thisted Vægttræningsforening.

Arbejdet med at planlægge EM har stået på i tre år, og Jan Lyhne kan konstatere, at alt arbejdet er spildt.

- Vi havde håbet at tjene en lille skilling, som vi kunne bruge til at udvikle klubben. Nu får vi en økonomisk lussing i stedet. Men jeg er allermest ked af det på vegne af alle de klubfolk, som havde planlagt deres ferie efter at være en del af det her arrangement. Og så selvfølgelige for de tre atleter af vores egne, som skulle have deltaget i et EM på hjemmebane. Og så er jeg også ked af det på vegne af de mange samarbejdespartnere, som har stillet sig bag os og har bakket op om det her projekt, siger Jan Lyhne.

TVFs nærmeste samarbejdespartnere i EM-projektet var Dansk Styrkeløft Forbund, Thisted Kommune, Sport Event Danmark, Thy Hallen og endelig Vigsø Feriecenter, der skulle have huset alle atleterne.

TVF havde selv tre atleter kvalificeret til EM. Det er Patryk Bolek, Casper Futtrup og Benjamin F. Andersen.