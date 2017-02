89th Academy Awards - Oscars Awards Show - Hollywood, California, U.S. - 26/02/17 - Jordan Horowitz (L) of "La La Land" talks with award presenter Warren Beatty and show host Jimmy Kimmel (R) after discovering that "Moonlight" won the Oscar for Best Picture instead of "La La Land." REUTERS/Lucy Nicholson

Kæmpe bommert: Forkert film fik den mest attraktive Oscar