Kæmpe fest i Arena Nord for købstaden Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: 200 års købstadsjubilæum er jo noget, der kun sker en eneste gang, og den runde fødselsdag skal fejres.

Frederikshavn Kommune har igangsat en masse nedslag gennem året - men meget kulminerer, jo tættere vi kommer på fødselsdagen 25. september.

Et af disse nedslag bliver et brag af en fest - ja, faktisk flere fester på samme dag og under samme tag.

Taget er Arena Nords, hvor man tager samtlige 15.000 kvadratmeter i brug og sørger for en fest, der kan få taget til at løfte sig, når op mod 5000 mennesker samles til fejring af fødselsdagen.

Og det løber af stabelen lørdag 22. september i Arena Nord med hele tre fester - noget for enhver alder og enhver smag.

Mads Langer er solist til jubilæumskoncerten. Arkivfoto: Jens Nørgaard Larsen

Tarteletter ad libitum

Tarteletfest byder naturligvis på tarteletter ad libitum, mens man lytter til toner fra Vesna, Erik Grib og Bakkens Hviles Syngepiger.

Tarteletfesten begynder kl. 15.30 og slutter kl. 19 - og her er der tænkt på seniorgruppen - men yngre er naturligvis velkomne.

For de helt unge fra 10-17 bydes der til alkoholfrit party fra kl. 17-22.

DJ’en disker op med sprød musik, og Funcenter.dk stiller op med Rodeotyr, Promille Hockey, Skydesimulator og Fodbolddart, så festen byder dermed også på et hav af aktiviteter.

Sanne Salomonsen er solist til jubilæumskoncerten

Trængsel på dansegulvet

Endelig er der jubilæumskoncerten, hvor der nærmest er garanti for trængsel på dansegulvet, når The Antonelli Orchestra fyrer op under et stjernespækket line-up med Sanne Salomonsen, Mads Langer, Karl William, Amalie Thørholm fra Frederikshavn og altid sjove Daniel Lill som konferencier.

Koncerten begynder kl. 20.

For dem, der gerne vil varme op før koncerten, er der mulighed for at deltage i en jubilæumsmiddag og sidde til bords med maritime besætningsmedlemmer. Jubilæumsmiddagen begynder kl. 16.30.

Karl Emil er solist til jubilæumskoncerten

Noget for enhver smag

- Borgerne skal have muligheden for at fejre byen med en fest, hvor vi hylder den sammenhængskraft og energi, der kendetegner det her sted og de mennesker, der bor her. Med tre fester under ét tag, hvor der er noget for enhver smag, håber vi, at alle føler sig inviteret med til festen, siger borgmester Birgit Hansen.

Det forventes, at der bliver rift om billetterne, så det gælder om at være klar, når billetsalget starter mandag 25. juni kl. 16.

For at give flest muligt chancen for at købe billetter, kan man højst købe to billetter ad gangen. Billetter kan købes på www.arenanord.dk - i Arena Nord og på turistkontorerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby.

Amalie Thørholm er solist til jubilæumskoncerten