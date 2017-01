HELE LANDET: 95,4 milliarder kroner. Så stort lyder det beløb, som borgere og virksomheder ved udgangen af tredje kvartal 2016 skyldte det offentlige.

Det viser en redegørelse fra Skat, som netop er blevet sendt til Folketingets Finansudvalg og Skatteudvalg.

Dermed er gælden til det offentlige vokset med 3,6 milliarder kroner fra andet til tredje kvartal sidste år.

Gælden er vokset langt hurtigere end tidligere. Det er en konsekvens af det totale kollaps i Skats nu skrottede digitale inddrivelsessystem, EFI, i efteråret 2015.

På gammeldags facon

Skats inddrivelsesdirektør, Lizzi Jakobsen, forklarer, at Skat har måttet inddrive gælden på gammeldags manér, siden den automatiske inddrivelse blev suspenderet.

- Der er ingen mirakelmedicin, som med et trylleslag kan løse problemerne, siger hun i en pressemeddelelse.

- Det tager tid at rydde op efter EFI og bygge inddrivelsen af gælden til det offentlige op fra bunden. Og i den proces er hårdt arbejde og en god portion tålmodighed vejen frem.

I oktober 2016 blev de normale regler om forældelse af gæld ophævet, så Skat ikke mister retten til at kradse gælden ind, mens systemet kører i nøddrift.

- Næste skridt er at få en ny og forbedret it-understøttelse af processerne, og derfor arbejder vi også på højtryk med færdigudvikling og test af vores nye system, siger Lizzi Jakobsen.

Hun understreger dog, at de nye it-systemer ikke ændrer på, at de samlede offentlige restancer med al sandsynlighed vil blive ved med at stige "en rum tid endnu".

Nærmer sig niveau fra før

Fra april til september sidste år inddrev Skat i gennemsnit knap 400 millioner kroner om måneden. Det nærmer sig det månedlige niveau på 450 til 500 millioner kroner, som var normalen, før EFI blev lukket ned.

Kvartalsredegørelsen fra Skat kommer, dagen efter at en række inkassofirmaer i Politiken argumenterede for at lade private aktører overtage en større del af inddrivelsen fra Skat.

I begyndelsen af året fik kommunerne lov til igen selv at opkræve en del af borgernes gæld. Efter aftalen med regeringen kan kommunerne forsøge at inddrive gæld for op mod fem milliarder kroner.

/ritzau/