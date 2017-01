BRØNDERSLEV: Mens man i Frederikshavn og Hjørring har byrådets lønninger på dagsordenen i aften, så er det emne fraværende på dagsordenen til i aftenens byrådsmøde i Brønderslev.

Det har borgmester Mikael Klitgaard (V) en forklaring på.

- Det er ikke pænt gjort at sige, at jeg skal stige, og de andre ikke skal, siger han og henviser til, at stigningen i borgmesterlønnen er besluttet centralt fra Christiansborg og sådan set ikke er til debat.

Det, man eventuelt kan sige nej til, er lønstigninger til udvalgsformænd og menige byrådsmedlemmer.

Og der finder han det altså upassende at foreslå, at der skal stemmes om det, mens han selv indkasserer et lønhop.

- Jeg har sagt, at hvis der ikke er nogen i byrådet, der vil have den på, så ændrer vi ikke styrelsesvedtægterne, siger Mikael Klitgaard, der peger på, at der er regler for lønningernes sammenhæng i den.