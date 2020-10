Kæmpe opgave at aflive op mod en million mink

NORDJYLLAND:Fødevarestyrelsen står over for en stor opgave med at aflive op mod en million mink på grund af coronasmitte.

Det slår styrelsens veterinærdirektør, Hanne Larsen, fast på et pressemøde torsdag aften.

Det er nemlig en proces, der involverer meget materiel og værnemidler - for smitten skal ikke med ud igen.

- Det er ikke en rar opgave. Hverken for ejerne eller for dem, der er involveret i selve aflivningen, siger hun.

Aflivningen sker i kasser, hvor minkene bliver gasset med kuldioxid.

- Når de er døde, oversprøjtes de med desinfektion, puttes i containere til destruktion og fragtes bort. Og så kan vi tage videre til den næste, fortæller Hanne Larsen. Hun understreger, at det tilrettelægges ud fra hensyn til dyrevelfærd.

Arbejdet kræver hjælp fra Beredskabsstyrelsen og politiet. Førstnævnte opsætter blandt andet badesluser og renseplader til biler for at sikre, at smitten ikke kommer med ud igen, mens politiet sikrer god ro og orden.

Der er indtil videre fundet coronasmitte i 41 minkbesætninger, mens 20 er under mistanke. Også besætninger i en radius af otte kilometer fra smittede farme skal aflives. Derfor ventes det samlede tal at ende på omkring 100 besætninger.

/ritzau/