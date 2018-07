Kæmpe røgfane snød indsatsleder: Jeg tænkte straks det værste

AALBORG: To opkald til alarmcentralen fik onsdag aften Nordjyllands Beredskab op af stolene. Klokken 20.40 kom der via 112 en anmeldelse om en brand i en etageejendom, og øjeblikket efter kom der endnu en anmeldelse om en containerbrand på Perikumvej. Der viste sig kun at være brand i sidstnævnte.

- Det var meget voldsomt. Der steg en masse sort røg op, og jeg tænkte straks det værste, siger indsatsleder Nils Eltzholtz fra Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

Beredskabet rykkede ud med to sprøjtevogne, en stigevogn og indsatslederen selv.

- Det er noget mere end sædvanligt til en containerbrand, konstaterer Nils Eltzholtz tørt.

Containeren stod på en byggeplads, og den var fyldt med plastic og andet med høj brændværdi. Derfor brændte det så voldsomt.

Ifølge vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jess Falberg, blev to knallerter set køre fra brandstedet, kort før politiet ankom.

- Vi ved ikke, hvad der har antændt branden, men vi vil da gerne tale med de to knallertkørere. Også for at fastslå, at de ikke har noget med branden at gøre, siger vagtchefen.