Kæmpe brøler: Avisforside om myrdet pige er pure opspind

KØBENHAVN: En falsk udgave af dagbladet BT, der var produceret til en tv-serie, er ved en fejl blevet distribueret i det vestlige Danmark.

Fejlen er sket mandag, da tirsdagens avis skulle i trykken, forklarer Michael Dyrby, der er ansvarshavende chefredaktør på BTMX.

- Vi har sagt ja til at hjælpe et filmselskab, der producerer en krimiserie.

- I aftes (mandag, red.), da avisen skal i trykken, bliver der ringet til trykkeriet i København om, at siden med den falske historie ikke skal trykkes, men vi får ikke ringet til trykkeriet, der dækker Jylland.

- Da det er lavet som en avisforside, fordi det skal se så livagtigt ud som muligt, ryger den med i hele oplægget, der ryger ud, siger han.

Historien "Nu får hun endelig fred", der er på forsiden og inde i avisen, er derfor ikke rigtig. Det er en rekvisit i krimi-tv-serien "Den som dræber".

Avisen er gået ud til den vestlige del af Danmark. På nær forsiden med historiehenvisningen og historien inde i avisen er avisen korrekt, oplyser Michael Dyrby.

Han ved ikke, om der har været nogen kundehenvendelser om den falske avis. Han blev gjort opmærksom på fejlen internt i mediehuset.

Det er håbløst at forsøge at samle aviserne ind igen, forklarer Michael Dyrby.

- Vi forsøger at komme i kontakt med så mange som muligt for at få dem til at fjerne dem, men det er håbløst, for der er sindssyg mange kiosker, som vi ikke kan gøre noget ved, siger han.

I tv-serien opsnuser de danske medier - herunder BT - at politiet har fundet et ti år gammelt lig af en forsvunden pige.

Det er historien herom, der er på den fiktive forside samt inde i avisen.

- Det er en helt ubegribelig brøler, og det er vi selvfølgelig helt vildt kede af, siger Michael Dyrby.

/ritzau/